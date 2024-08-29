Galatasaray'da krizin perde arkası ortaya çıktı: Futbolcular Okan Buruk'a dert yandı

Şampiyonlar Ligi'nden elenerek mali ve prestij açısından darbe yiyen Galatasaray'da prim krizi ortaya çıktı. Futbolcuların konuyla ilgili teknik direktör Okan Buruk'a dert yandığı belirtildi.

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29/08/2024

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Galatasaray'da krizin perde arkası ortaya çıktı: Futbolcular Okan Buruk'a dert yandı

Şampiyonlar Ligi'nden elenerek mali ve prestij açısından darbe yiyen Galatasaray'da prim krizi ortaya çıktı. Futbolcuların konuyla ilgili teknik direktör Okan Buruk'a dert yandığı belirtildi.

Young Boys'a elenerek Şampiyonlar Ligi'ne havlu atan Galatasaray'da sular durulmuyor.

Kupa 1'de lig aşamasına kalamayarak hem mali hem de prestij açısından darbe yiyen Galatasaray'da prim krizi yaşandığı ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre Galatasaraylı futbolcular şampiyonluk primlerini hala alamadı.

3 ay geçmesine rağmen primlerini alamayan futbolcuların rahatsızlıklarını teknik direktör Okan Buruk'la paylaştıkları haber detayında yer aldı.

Buna karşın Okan Buruk'un araya girmesine rağmen gergin ortamın dağılmadığı ve oyuncuların durumdan son derece rahatsız olduğu öne sürüldü.

29/08/2024 09:46
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