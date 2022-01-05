Galatasaray'da Luyindama ile yollar ayrılıyor

Christian Luyindama'nın, Galatasaray macerası sona ermek üzere.

Transfere ödenek oluşturmak isteyen ve yabancı kontenjanını açmaya çalışan yönetim, 28 yaşındaki futbolcuyu gözden çıkardı.

Teknik heyetin de “gidebilir” raporu verdiği Luyindama, Belçika temsilcisi Antwerp ile görüşüyor.

Tarafların anlaşma noktasında oldukları ve Demokratik Kongolu oyuncunun satın alma opsiyonu ile kiralanacağı öğrenildi.

2018- 2019 sezonunun devre arasında 3 milyon avro karşılığında kiralık olarak Galatasaray'a gelen Luyindama'nın aynı yıl içinde 5 milyon avro daha ödenerek bonservisi alınmıştı.

Luyindama, milli takımında yaşadığı ağır sakatlık sonrasında uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Galatasaray'da 78 maça çıkan savunma oyuncusu; 5 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

Sarı kırmızılılar, Luyindama’nın gidişi ile birlikte yerli stoper arayışına başlayacak.

Diğer yandan ön libero takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın gündemine yeni bir isim geldi.

Beijing Guoan ile sözleşmesi biten Fernando Lucas, sarı kırmızılıların transfer listesine girdi.

Bonservisi elinde olan Brezilyalı futbolcu ile görüşmelerin sürdüğü gelen haberler arasında.

Galatasaray'da, Gedson Fernandes ve Solbakken için de temaslar devam ediyor.

Yönetim, her iki futbolcuyu da renklerine bağlamak için kulüpleriyle görüşüyor.

Sarı kırmızılılar, 12 Ocak’ta başlayacak resmi transfer dönemine kadar bu isimlerle anlaşmayı hedefliyor.

Bu habere tepkiniz:



05/01/2022 15:12