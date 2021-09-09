Galatasaray'da Marcao ve Kerem Aktürkoğlu barıştı!

Süper Lig'in ilk haftasında Giresunspor deplasmanında Kerem Aktürkoğlu'na vurduğu için kadro dışı kalan Marcao ve Kerem antrenmanda birbirine sarılarak barıştı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

Galatasaray'ın Giresunspor ile oynadığı lig maçında Kerem Aktürkoğlu'na saldırıda bulunan Marcao, önce kadro dışı bırakılmış ardından ise affedilerek takım dönmüştü. Sarı-kırmızılı kulüp, Brezilyalı futbolcu ile Kerem Aktürkoğlu'nun barıştığını duyurdu. Galatasaray'ın Youtube hesabında yayınlanan videoda, ikili birbirlerine sarılarak dostluk mesajı verdiler.

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09/09/2021 21:56