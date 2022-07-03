Galatasaray’da Marcao’nun alternatifi hazır

Galatasaray Marcao’nun talipleri ile görüşme halinde.

Brezilyalı stopere Zenit ve Sevilla resmi teklif yaptı. Marcao, Rusya’da oynamaya pek sıcak bakmazken, La Liga’da forma giymeye istekli.

Sevilla, bonuslar ile birlikte yaklaşık 10 milyon Euro önerdi ancak bu teklif yönetim tarafından yetersiz bulundu. İspanyol ekibinin teklifini revize etmesi bekleniyor.

Stoper takviyesi olarak Abdülkerim Bardakcı’yı kadroya katan Galatasaray, Marcao’nun ayrılığı halinde bir stoper daha alacak. Bu bölge için ilk aday ise Jason Denayer.

Daha önce de sarı-kırmızılı formayı giyen ve bonservisi elinde olan 27 yaşındaki futbolcu ile görüşmeler sürüyor.

Jason Denayer, geçen sezon Lyon forması ile 19 maçta 3 gollük performans sergiledi.

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03/07/2022 11:13