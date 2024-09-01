Galatasaray'da Mario Hermoso depremi: Son anda rotasını kırdı, imzayı attı

Galatasaray'ın büyük ölçüde anlaştığı Mario Hermoso'nun transferi son anda gerçekleşmedi. Hermoso son anda rotasını İtalya'ya kırdı ve Serie A deviyle 3 yıllık sözleşme imzaladı. Detaylar haberimizde...

Atletico Madrid'den ayrılan 29 yaşındaki stoper Mario Hermoso, bir süredir Galatasaray'ın gündemindeydi.

Sarı-Kırmızılıların büyük ölçüde anlaşma sağladığı Hermoso'da beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Tecrübeli stoper için son anda Roma devreye girdi ve Hermoso, Serie A devine transfer oldu.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Roma, Mario Hermoso ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Atletico Madrid, Mario Hermoso'yu 2019-20 sezonu başında Espanyol'dan 25 milyon euro karşılığında renklerine bağlamıştı.

Mario Hermoso geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 45 maça çıkıp 3802 dakika sahada kaldı.