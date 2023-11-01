Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü.



Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.



İki grup halinde 8'e 2 pas organizasyonlarıyla devam eden idman, hücum ve savunma çalışmalarıyla sona erdi.



Galatasaray, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

ICARDI VE NDOMBELE YOK

Galatasaray'da Mauro Icardi ve Ndombele son antrenmanda yer almadı.

Arjantinli yıldız, Bayern Münih ve Çaykur Rizespor maçlarında iğneyle oynadı. Tedavi gören Icardi'nin Kasımpaşa karşısında forma giyip giymeyeceği son gün belli olacak.

Tanguy Ndombele'de ise kas sakatlığı nedeniyle 1 haftadır tedavi görüyor. Kasımpaşa'ya karşı kadroda olması beklenmiyor.