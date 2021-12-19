Galatasaray'da Mbaye Diagne şoku

Konuk ettiği Medipol Başakşehir'le 1-1 berabere kalan Galatasaray’da 66. dakikada sakatlık geçiren Senegalli forvet Mbaye Diagne, oyuna devam edemedi. Stattan tekerlekli sandalye ile ayrılan Diagne'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray’da Senegalli golcü Mbaye Diagne sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Diagne, mücadelenin 64. dakikasında bir pozisyon sonrasında yerde kaldı. Ayağının üzerine basmakta zorlanan Diagne, sağlık ekiplerinin yardımıyla saha kenarına geldi.

Karşılaşmaya 11’de başlayan Mbaye Diagne 66. dakikada yerini Mustafa Muhammed’e bıraktı.

Stattan tekerlekli sandalye ile ayrılan Diagne'nin durumunun ciddi olduğu öğrenildi. Senagalli forvetin durumu çekilecek MR'ın ardından netleşecek.

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19/12/2021 11:14