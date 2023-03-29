Galatasaray'da Mertens sevinci
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Mertens antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.
29/03/2023
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma ve top kapma çalışmasıyla sona erdi.
Sakatlığı geçen Dries Mertens antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.