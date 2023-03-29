Galatasaray'da Mertens sevinci

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 1 Nisan Cumartesi günü sahasında Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılılarda sakatlığını atlatan Mertens antrenmanın tamamında takımla birlikte çalıştı.

ads ads ads ads
29/03/2023

ads
Galatasaray'da Mertens sevinci

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma ve top kapma çalışmasıyla sona erdi.

Sakatlığı geçen Dries Mertens antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

29/03/2023 10:17
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Galatasaray, Mertens, spor
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.