Galatasaray'da Midtsjö transferi imzaya kaldı

Galatasaray, Fredrik Midtsjö transferi için Hollanda ekibi Az Alkmaar ile anlaşmaya vardı. Oyuncu tarafı ile de büyük ölçüde anlaşan Sarı-Kırmızılılar, son detayların görüşülmesinin ardından transferi resmiyete kavuşturacak.

FREDRIK MIDTSJO KİMDİR?

Fredrik Midtsjö, 11 Ağustos 1993'te dünyaya geldi. 2017 yazında 2.2 milyon Euro bonservis bedeliyle AZ Alkmaar'a transfer olan Fredrik Midtsjö, Norveç Milli Takımı formasını 11 kez giydi. Sağ ayaığını kullanan 28 yaşındaki futbolcu, AZ Alkmaar formasıyla 194 maça çıkıp 7 gol attı ve 31 asist yaptı. Midtsjö, geçen sezon AZ Alkmaar'da 41 maçta sahaya çıktı ve 6 asist ile oynadı.

Ön alanda top kazanma oranı yüksek olan Midtsjö, hem hücumda hem savunmada rakiplerine baskı kuruyor. Mücadele gücü yüksek, pes etmeyi sevmiyor. Hava toplarında iyi değil. Gol katkısı az olsa da verdiği paslarla forvetleri direkt pozisyona sokabiliyor.

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28/07/2022 14:25