Galatasaray’da Muslera şoku

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13/12/2021

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Galatasaray’da Muslera şoku

Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasında deplasmanda DG Sivasspor ile karşı karşıya gelen Galatasaray’da kaleci Fernando Muslera sakatlanarak oyundan çıktı.

Karşılaşmanın 80. dakikasında Sivasspor’un golü öncesi Luyindama ile çarpışarak yerde kalan Fernando Muslera, sakatlık geçirdi. Oyuna devam edemeyen Muslera, sedye ile kenara geldi ve yerine İsmail Çipe oyuna dahil oldu. Tecrübeli kalecinin oyundan çıkarken üzgün olduğu da görüldü.

Muslera’nın kesin teşhisinin MR’dan sonra belli olacağı öğrenildi.

 

13/12/2021 20:02
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TAGS: Galatasaray’da Muslera şoku
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