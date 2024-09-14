Galatasaray'da olağan genel kurul tarihi açıklandı
Galatasaray, yıllık olağan genel kurul toplantısının 5 Ekim Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.
14/09/2024
Galatasaray Kulübünün yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının 5 Ekim Cumartesi günü yapılacağı açıklandı
ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA 12 EKİM'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul toplantısı, 5 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 12 Ekim Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.14/09/2024 14:06