Galatasaray'da olağan genel kurul tarihi açıklandı

Galatasaray, yıllık olağan genel kurul toplantısının 5 Ekim Cumartesi günü yapılacağını duyurdu.

ads ads ads ads
14/09/2024

ads
Galatasaray'da olağan genel kurul tarihi açıklandı

Galatasaray Kulübünün yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının 5 Ekim Cumartesi günü yapılacağı açıklandı

ÇOĞUNLUK SAĞLANAMAZSA 12 EKİM'DE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre kurul toplantısı, 5 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenecek. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde ikinci toplantı, 12 Ekim Cumartesi günü aynı yer ve saatte gerçekleştirilecek.

14/09/2024 14:06
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Galatasaray
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.