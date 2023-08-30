Galatasaray'da öncelik Partey ve Ndombele

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından transfere yoğunlaştı. Yönetim, özellikle orta sahaya takviye yapmak için girişimlerini hızlandırdı.

Galatasaray'ın listesinde birçok oyuncu bulunuyor. Sarı kırmızılılarda Thomas Partey ve Tanguy Ndombele'nin isimleri ön plana çıkmış durumda.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kulüplerin, kadrolarını 4 Eylül'e kadar UEFA'ya bildirmeleri gerekiyor.

Sarı kırmızılıların, orta saha transferini o güne kadar tamamlaması bekleniyor.

Diğer yandan Galatasaray, Molde'yi eleyerek yaklaşık 30 milyon euroyu kasasına koymayı garantiledi.

Yönetimin, bu gelir sonrasında stopere de bir takviye yapmasına kesin gözle bakılıyor.

Sergio Ramos ile görüşen sarı kırmızılılar, henüz olumlu veya olumsuz bir sonuca varabilmiş değil.

Galatasaray'ın, 1-2 gün içinde bu transferi netleştirmesi bekleniyor.