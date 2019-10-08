Galatasaray'da önemli buluşma

2 saat süren zirvede ikili, son günlerde aralarında yaşanan gerginliğe nokta koydu.

Galatasaray'da, sürpriz bir görüşme gerçekleşti. Kulüp Başkanı Mustafa Cengiz ve teknik direktör Fatih Terim, bir araya geldi. Gençlerbirliği maçı sonrası, “Biraz da ceza almayanlar konuşsun” çıkışı yapan Terim’e, Cengiz “Herkes kendi işine bakmalı” yanıtı verince, ikili arasında gerilim olduğu konuşulmaya başlanmıştı.

Cengiz ve Terim, Türk Telekom Stadı’ndaki görüşmede son günlerde yaşanan gelişmeleri masaya yatırdı. 2 saat süren toplantının son derece pozitif geçtiği öğrenildi.

Toplantıda Fatih Terim'in, yönetimden daha fazla destek beklediğini dile getirdiği öğrenildi. Başkan Cengiz'in ise her zaman hocalarının yanında olduklarını ve aralarında herhangi bir problemin bulunmadığı cevabını verdiği belirtildi.

08/10/2019 12:16