Galatasaray'da orta saha transferi için yeni aday

Galatasaray, Benfica'nın 24 yaşındaki orta sahası Florentino'yla ilgileniyor. Sarı-kırmızılı yönetimin Portekizli oyuncu için kulübüne mali şartları sorduğu belirtildi.

Orta saha arayışlarını sürdüren Galatasaray'da gündeme gelen son isim Benfica'dan Florentino.

Sabah gazetesinde yer alan haberde Benfica'yla 3 yıl daha sözleşmesi bulunan Portekizli futbolcu için Galatasaray yönetiminin oyuncunun mali şartlarını sorduğu belirtildi.

Sarı-kırmızılıların gelecek cevaba göre teklifini ileteceği ifade edildi.

FLORENTINO KİMDİR? | Benfica'nın altyapısına 2010'da transfer olan Florentino, 2019'da A takıma yükseldi. Monaco ve Getafe'de kiralık olarak forma giyen Portekizli futbolcu, kariyeri boyunca 256 maça çıktı.

Florentino bu maçlarda 3 gol ve 10 asist kaydetti.

Galatasaray'da daha önce orta saha transferi için Wendel, Scott McTominay ve Richard Rios'un isimleri gündeme gelmişti.