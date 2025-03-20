Galatasaray'da Osimhen ve Barış Alper kasırgası

Galatasaray'da Osimhen ve Barış Alper Yılmaz, takımının gol yükünü çekiyor. İki oyuncu, bu sezon ligde 30 gollük katkı yaptı.

27 lig maçında 68 gol atan Galatasaray, bu alanda da liderliğini sürdürüyor.

Sarı kırmızılı kulübün gol yükünü Osimhen ve Barış Alper Yılmaz çekiyor. İki futbolcu, toplamda 30 kez fileleri sarstı.

Victor Osimhen, sarı kırmızılı formayla ligde çıktığı 22 maçta 20 gol kaydetti. Gol krallığı yarışında zirvede olan Nijeryalı yıldızın 3 de asisti var.

Barış Alper Yılmaz ise 26 lig mücadelesinde 10 kez fileleri sarstı. Milli futbolcu, 3 kez de gol pası verdi.

Bu ikilinin ligdeki en yakın takipçisi Fenerbahçeli En Nesyri ve Dzeko... Sarı lacivertlilerin golcüleri, toplamda 28 kez ağları havalandırdı.

Rams Başakşehir’den Piatek ve Figueiredo'nun ise 24 golü var.