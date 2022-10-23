Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'da puan kayıpları sürüyor. Sarı kırmızılılar, Süper Lig'deki son 3 maçında galibiyete ulaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda konuk ettiği Corendon Alanyaspor karşısında ilk yarıyı Dries Mertens ve Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı.

Sacha Boey'in 31. dakikada gördüğü kırmızı kartla bir kişi eksik kalan Galatasaray, ikinci yarıda baskılı oynayan rakibinin 68. dakikada Jure Balkovec ve 90+1. dakikada Ahmed Hassan ile bulduğu gollere engel olamayarak galibiyeti son anda kaçırdı. Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı da 90+4. dakikada kırmızı kartla oyundan atıldı.

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 18'e çıkarırken, Corendon Alanyaspor ise puanını 13 yaptı.

Son 3 maçta galibiyeti yok

Galatasaray, Süper Lig'deki son 3 maçında galibiyete ulaşamadı.

Ligin 9. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, 10. haftada ise konuk olduğu Yukatel Kayserispor'a 2-1 yenildi.

Galatasaray, bu hafta da Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kalarak son 3 maçında sadece 2 puan toplayabildi.

Boey ve Abdülkerim Bardakcı kırmızı kart gördü

Galatasaray'ın Fransız futbolcusu Sacha Boey, maçın 31. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık, hızlı gelişen Corendon Alanyaspor atağında Daniel Candeias ile orta sahada girdiği mücadelede bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle Boey'i doğrudan kırmızı kartla oyun alanı dışına gönderdi.

Hakem Ali Palabıyık, maçın 90+4. dakikasında ise Efecan Karaca'ya yaptığı faul sonrası Abdülkerim Bardakcı'yı da direkt kırmızı kartla oyundan attı.

Abdülkerim Bardakcı, Gaziapten FK maçından sonra bu sezonki ikinci kırmızı kartını Corendon Alanyaspor karşısında gördü.

Mertens ve Icardi'nin ilk golleri

Galatasaraylı futbolcular Dries Mertens ve Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla ilk gollerini attı.

Sarı-kırmızılıların bu sezon kadrosuna dahil ettiği Mertens ve Icardi, resmi maçlardaki ilk gollerini Corendon Alanyaspor maçında kaydetti.

Ali Palabıyık'a tepki

Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmada kararlarını beğenmedikleri hakem Ali Palabıyık'a sert tepki gösterdi.

Taraftarlar, özellikle ilk yarının bitiş düdüğünün ardından Ali Palabıyık'ı ıslıklayarak protesto etti. Tepkiler nedeniyle bir süre saha içinde bekleyen Palabıyık ve yardımcıları, güvenlik görevlileri eşliğinde soyunma odasına gitti. Bu sırada sahaya bazı yabancı maddeler atıldı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçın sonunda da hakem Ali Palabıyık aleyhine küfürlü tezahüratta bulundu.

Öte yandan, karşılaşmayı 45 bin 34 biletli taraftarın takip ettiği açıklandı.

Bu habere tepkiniz:



23/10/2022 22:37