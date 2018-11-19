Galatasaray'da şok üstüne şok! Yıldız futbolcu 6 hafta yok...
19/11/2018
HK
Milli takımda adalesinden sakatlanan Younes Belhanda, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'dan kötü haber geldi.
Kamerun'la oynanan milli maçta sakatlanan 28 yaşındaki oyuncunun sahalardan 6 hafta uzak kalacağı bildirildi. Açıklama, Belhanda'ya yakın bir Fransız gazeteciden geldi.
Faslı orta saha böylece sezonun ilk yarısını kapattı. Konyaspor, Beşiktaş, Rizespor, Başakşehir, Sivasspor mücadelelerinde forma giyemeyecek.