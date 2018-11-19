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Galatasaray'da şok üstüne şok! Yıldız futbolcu 6 hafta yok...

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19/11/2018
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Galatasaray'da şok üstüne şok! Yıldız futbolcu 6 hafta yok...

Milli takımda adalesinden sakatlanan Younes Belhanda, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Galatasaray'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'dan kötü haber geldi.

Kamerun'la oynanan milli maçta sakatlanan 28 yaşındaki oyuncunun sahalardan 6 hafta uzak kalacağı bildirildi. Açıklama, Belhanda'ya yakın bir Fransız gazeteciden geldi.

Faslı orta saha böylece sezonun ilk yarısını kapattı. Konyaspor, Beşiktaş, Rizespor, Başakşehir, Sivasspor mücadelelerinde forma giyemeyecek.

 

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TAGS: Galatasaray, Younes Belhanda,
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