Galatasaray'da son dakika Wilfried Zaha gelişmesi

Gribal enfeksiyon geçirdiği için Young Boys maçının kadrosunda yer almadığı açıklanan Wilfried Zaha'da sıcak bir gelişme yaşandı. Zaha, Galatasaray'ın bugünkü idmanında yer aldı.

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28/08/2024

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Galatasaray'da son dakika Wilfried Zaha gelişmesi

Galatasaray'dan ayrılma kararı alan ve bunu yönetime ileten Wilfried Zaha, İngiltere Premier Lig ekipleriyle temas kursa da anlaşma sağlayamamıştı.

Öte yandan Wilfried Zaha'nın gribal enfeksiyon geçirdiği için Young Boys maçının kadrosunda yer almadığı açıklanmıştı.

Dün akşamki Young Boys maçını kaçıran Zaha'nın bugünkü antrenmanda yer alması dikkat çekti.

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.

28/08/2024 14:31
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TAGS: Galatasaray, Wilfried Zaha, spor
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