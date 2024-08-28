Galatasaray'da son dakika Wilfried Zaha gelişmesi

Galatasaray'dan ayrılma kararı alan ve bunu yönetime ileten Wilfried Zaha, İngiltere Premier Lig ekipleriyle temas kursa da anlaşma sağlayamamıştı.

Öte yandan Wilfried Zaha'nın gribal enfeksiyon geçirdiği için Young Boys maçının kadrosunda yer almadığı açıklanmıştı.

Dün akşamki Young Boys maçını kaçıran Zaha'nın bugünkü antrenmanda yer alması dikkat çekti.

Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında 31 Ağustos Cumartesi günü saat 21:45'te Adana Demirspor deplasmanına çıkacak.