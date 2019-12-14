Galatasaray'da Steven Nzonzi kadro dışı bırakıldı

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14/12/2019

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Galatasaray'da Steven Nzonzi kadro dışı bırakıldı

Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Galatasaray'da Fransız futbolcu Steven Nzonzi'nin disiplinsiz davranışları nedeniyle kadro dışı bırakıldığı açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Fransız futbolcunun son antrenmandaki disiplinsiz davranışları nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı belirtildi.

Galatasaray, orta sahada görev yapan 30 yaşındaki futbolcuyu sezon öncesinde İtalya'nın Roma takımından kiralık olarak kadrosuna dahil etmişti.

14/12/2019 00:23
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TAGS: Steven Nzonzi, Galatasaray, kadro dışı, spor, haber
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