Galatasaray'da Süper Kupa yenilgisi sonrası 7 yıldız futbolcu için karar

Galatasaray'da Süper Kupa'da alınan ağır yenilgi sonrası kadro planlamasında değişikliğe gidilebilir.

Sarı-kırmızılıların 2 futbolcu için de bonservis konusunda zorluk çıkarmayacağı belirtildi.

Öte yandan yeni sol bek arayışına başlayan Galatasaray, Derrick Köhn'ü de satabilir.

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu için gelen teklifleri ise değerlendirmeye alacak.

Sarı-kırmızılılar, Barış Alper Yılmaz ve Davinson Sanchez konusunda ise tok satıcı rolünde.

Bu iki isim için minimum 30 milyon euro bonservis beklentisi var.