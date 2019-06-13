Galatasaray’da tarihi gün!

SEZONU çifte kupa ile kapatan Galatasaray, yeni bir seçim sürecine girebilir ya da mevcut yönetim yoluna devam edebilir. Bu belirsizliği ortadan kaldıracak karar bugün alınacak. Sarı-kırmızılı kulüpte 23 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen ve Mustafa Cengiz yönetiminin ibra edilmemesiyle sonuçlanan genel kurula 27. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin koyduğu tedbir kararının iptaline ilişkin duruşma bugün 14. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.

MUHALEFETTEN ATAK!

MUHALİFLER, ibrasızlık oylamasının ardından yeni bir girişimde bulunarak ‘yönetimin yetkilerini durdurma talebi' ile mahkemeye başvuruda bulundu. 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmekte olan ‘Genel kurulun iptali' davasına fer-i müdahale talebinde bulunan Ahmet Özdoğan ve Barış Cenk Akkaya, ihtiyati tedbir talebinde bulundu. Futbol AŞ'ye bağlı olmasından dolayı transferler bu durumdan etkilenmeyecek. SKOR ÖZEL | Mesut Yıldırım