Galatasaray'da Torreira kararı: Yeni sözleşme detayları belli oldu

Galatasaray'ın sözleşmesinin bitmesine 2.5 yıl kalan Lucas Torreira'ya yeni bir anlaşma önerdiği ve Uruguaylı futbolcunun mukavelesinin 2028'e kadar uzatıldığı öne sürüldü.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; sarı kırmızılı kulüp önümüzdeki günlerde Torreira'nın 4.5 yıllık yeni anlaşmasını açıklayacak.,

Yıllık 2 milyon 750 bin Euro kazanan 27 yaşındaki futbolcunun, garanti ücretinin 3 milyon Euro'nun üzerine çıkarılacağı, imaj hakkı ile maç başı ücretiyle birlikte 4 milyon Euro'ya yakın kazanacağı belirtildi.

Muslera ve İcardi başta olmak üzere arkadaşlarıyla çok iyi anlaşan Torreira'ya yaz transfer döneminde Lazio talip olmuştu ancak Galatasaray'da mutlu olan 27 yaşındaki yıldız oyuncu teklifi reddetmişti.

Sarı kırmızılı takıma 2022 yılında Arsenal'den transfer olan Lucas Torreira, Galatasaray'da toplam 62 maça çıkarken 2 asist yaptı.