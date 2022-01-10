Galatasaray'da Torrent sesleri

Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığının ardından Domenec Torrent sesleri yükseliyor.

Daha önce yardımcı antrenörlük için gündeme gelen İspanyol antrenör için, birlikte çalıştığı Pep Guardiola'dan tavsiye alındığı öğrenildi.

Galatasaray yönetiminin anlaşmaya yakın olduğu Torrent, son olarak Flamengo'yu çalıştırmış ve 26 maçlık periyotta 1.92 puan ortalaması yakalamıştı.

59 yaşındaki antrenör, daha önce Barcelona, Bayern Münih ve Manchester City'de Pep Guardiola'nın ekibinde yer aldı.

Torrent'in ekibiyle beraber geleceği ifade ediliyor.

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10/01/2022 15:18