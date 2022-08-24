Galatasaray'da transfer çalışmaları

Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için temaslarını sürdürüyor. Sarı kırmızılılar, golcü ve sol bek takviyesi yapmayı planlıyor. Transferde ismi öne çıkan isimlerse Mauro Icardi, Andrea Belotti ve Fode Ballo-Toure...

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24/08/2022
trt spor

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Galatasaray'da transfer çalışmaları

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.

Sarı kırmızılıların ilk hedefi, hücum hattını güçlendirmek.

Yönetim, öncelikli olarak Icardi veya Belotti'den birini kadroya katmayı planlıyor.

Galatasaray, Mauro Icardi'nin Paris Saint Germain'den aldığı maaşın yarısını ödeyerek transferi tamamlamak istiyor.

Forvet transferinde bir diğer seçenek olan Andrea Belotti'nin önceliği ise Roma. 28 yaşındaki futbolcunun, İtalyan kulübüne transferinin olumsuz sonuçlanması durumunda anlaşma zemini aranacak.

Yönetim, iki oyuncudan birini renklerine bağlamayı amaçlıyor.

Galatasaray'ın sol bek arayışı da devam ediyor.

Bu bölgede öne çıkan isim, Fode Ballo-Toure...

Senegalli futbolcunun kiralanması için önümüzdeki günlerde Milan kulübüyle temasa geçilecek.

24/08/2022 15:25
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TAGS: spor, futbol,
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