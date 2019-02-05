Galatasaray'da veda vakti! Maicon sonrası iki isim daha...

G.Saray'daki değişim hız kesmeden devam edecek.

Sözleşmeleri sezon sonunda bitecek iki futbolcu haziranda takımdan ayrılacak.

Yabancı sayısının önümüzdeki sezondan itibaren azalacak olması nedeniyle sarı kırmızılılar beklenen hamleyi yapacak...

Öncelikle performansı yeterli görülmediği için sadece bir maçta ilk 11’de oynayabilen Muğdat da sözleşmesinin bitimiyle birlikte takımdan ayrılacak.

Ara transfer döneminde Ozan Kabak, Garry Rodrigues ve Serdar Aziz’i toplam 20.5 milyon Euro’ya satıp, 6 oyuncuyu kadrosuna katan Galatasaray’daki değişim hareketi hız kesmeden sürecek. Sezon başında ‘başarı’ kriteri konularak sözleşme imzalanan Ryan Donk ve Muğdat Çelik ile haziran ayında yollar ayrılacak.

Özellikle geçen sezonun en kritik anlarında sorumluluk alarak takımın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Donk, yabancı sınırlamasının önümüzdeki sezon devreye girecek olması nedeniyle gönderilecek.

Sözleşmesinde ‘Süper Lig ve UEFA kupalarında 21 maçta oynaması halinde kontratı uzar’ maddesi bulunan Donk, bu sezon 15 maçta forma giydi. 33 yaşındaki oyuncuya, sözleşmesinin bitimiyle birlikte veda edilecek.

Performansı yeterli görülmeyen Muğdat’ın sözleşmesindeki opsiyon maddesinin yürürlüğe girmesi imkansız hale geldi. Mukavelesinde, “Süper Lig’de ve Avrupa kupalarında 21 maçta ilk 11’de başlarsa kontratı uzar” maddesi yer alan Muğdat, bugüne dek sadece Çaykur Rizespor maçında ilk 11’de sahaya çıkabildi.

Ocak ayında Rizespor’dan gelen teklifi reddeden Muğdat, sezon sonu takımdan ayrılacak. G.Saray bu oyuncuların yerine tıpkı Marcao ve Luyindama gibi genç isimleri transfer edecek.

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