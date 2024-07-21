Galatasaray'da Wendel için yeni teklif

Galatasaray, Zenit forması giyen Wendel'i kadrosuna katmak istiyor. Sarı-kırmızılıların teklifini 20 milyon euroya kadar yükselttiği belirtildi.

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21/07/2024

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Galatasaray'da Wendel için yeni teklif

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha için gündemdeki isim Zenit'ten Wendel.
Milliyet gazetesinde yer alan haberde sarı-kırmızılıların Zenit'e yaptığı teklifi yükselttiği ve yanıt beklediği belirtildi.

Haberde Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha için Zenit'e 20 milyon euro önerdiği ifade edildi.

Öte yandan sağ bek transferi için Rennes'den Guela Doue'ye anlaşma sağlandığı ve sarı-kırmızılıların 6 milyon euro ödeme yapacağı kaydedildi.

MAÇI 2 ASİSTLE TAMAMLADI

Wendel, Zenit'in dün oynadığı Krylya Sovetov maçında 86 dakika saha kaldı.

26 yaşındaki oyuncu, maçı 2 asistle tamamlarken Zenit sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Brezilyal orta saha kariyerinde Sporting ve Fluminense formalarını da giydi.

21/07/2024 11:21
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TAGS: Galatasaray’da Wendel için yeni teklif
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