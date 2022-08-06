Galatasaray'da yeni transferler aynı uçakla geliyor

Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira aynı uçakla İstanbul’a geliyor

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06/08/2022

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Galatasaray'da yeni transferler aynı uçakla geliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Lucas Torreira ile 4, Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens ile de 1 yıllık anlaşmaya vardı. 

Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Galatasaray’da transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ile 3+1 yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Dries Mertens’i de 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.

İki futbolcu, bu akşam aynı uçakla İstanbul’a gelecek.

06/08/2022 14:45
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TAGS: Galatasaray Dries Mertens Lucas Torreıra
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