Galatasaray'da yeni transferler aynı uçakla geliyor

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Lucas Torreira ile 4, Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens ile de 1 yıllık anlaşmaya vardı.



Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Galatasaray’da transferde hareketli saatler yaşanıyor.

Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ile 3+1 yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Dries Mertens’i de 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.

İki futbolcu, bu akşam aynı uçakla İstanbul’a gelecek.

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06/08/2022 14:45