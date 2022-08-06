Galatasaray'da yeni transferler aynı uçakla geliyor
Galatasaray'ın yeni transferleri Mertens ve Torreira aynı uçakla İstanbul’a geliyor
06/08/2022
Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, Lucas Torreira ile 4, Belçikalı kanat oyuncusu Dries Mertens ile de 1 yıllık anlaşmaya vardı.
Yeni sezona iddialı bir kadro kurarak girmek isteyen Galatasaray’da transferde hareketli saatler yaşanıyor.
Uruguaylı orta saha Lucas Torreira ile 3+1 yıllık anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Dries Mertens’i de 1+1 yıllığına kadrosuna kattı.
İki futbolcu, bu akşam aynı uçakla İstanbul’a gelecek.