Galatasaray'dan 125 milyon liralık anlaşma

Galatasaray, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. ile 1 sezonluk sponsorluk anlaşmasına vardığını açıkladı. Sarı kırmızılılar 125 milyon lira kazanacak.

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06/11/2024

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Galatasaray'dan 125 milyon liralık anlaşma

Galatasaray yeni sponsorluk anlaşmasını duyurdu.

Sarı kırmızılılar, Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. ile 1 sezon geçerli olmak üzere forma sırt sponsorluğu anlaşmasına imza attı. Galatasaray bir sezon için 125 milyon lirayı kasasına koyacak. 

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA

"Şirketimiz ve Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat A.Ş. arasında, Galatasaray Futbol A Takımımızın forma sırtı reklamında Pasifik Holding markasının kullanılması konusunda, 2024-2025 sezonu için yeni sponsorluk sözleşmesi imzalanmıştır. 2024-2025 sezonu için toplam sponsorluk bedeli 125.000.000TL+KDV olarak belirlenmiştir."

06/11/2024 09:51
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TAGS: Galatasaray
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