Galatasaray'dan 166 top kaybı

Galatasaray sezonun ikinci yenilgisini Kayserispor deplasmanında aldı. Galatasaray, 90 dakikada 166 top kaybı yaparak sezon rekorunu kırdı.

90 dakikada 166 top kaybı yaşayan Galatasaray, bu alanda sezonun rekorunu kırdı. Opta'nın aktardığına göre Galatasaray ayrıca bu sezon dış sahada en fazla isabetli pas (456) ve orta (17) yaptığı maçı geride bıraktı.

Kayserispor bu galibiyetle puanını 16 yaptı. Altı maç sonra yenilen Galatasaray ile 17 puanda kaldı.

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16/10/2022 10:25