Galatasaray'dan 4 milyon euroluk doping

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23/11/2023

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Galatasaray'dan 4 milyon euroluk doping


Galatasaray yönetimi, Manchester United maçı öncesi elini cebine atmaya hazırlanıyor. Kritik müsabaka öncesi takıma 4 milyon euroluk ödeme yapılacak.

Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde konuk edecekleri Manchester United maçı öncesi elini taşın altına koymaya hazırlanıyor.

Sabah'ın haberine göre Sarı-Kırmızılı idareciler, bir hafta içinde futbolcuların birikmiş alacaklarını ödeyecek.

MANU MAÇI ÖNCESİ 4 MİLYON EUROLUK ÖDEME

Manchester United maçı öncesi takıma toplam 4 milyon euroluk ödeme yapmaya hazırlanan yönetim, ekibin motivasyonunu artırmayı hedefliyor.

Galatasaray, Süper Lig'de 25 Kasım'da Alanyaspor'u, Şampiyonlar Ligi'nde 29 Kasım tarihinde Manchester United'ı konuk edecek.

23/11/2023 10:58
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TAGS: Galatasaray
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