Galatasaray'dan 4 milyon euroluk doping
23/11/2023
Galatasaray yönetimi, Manchester United maçı öncesi elini cebine atmaya hazırlanıyor. Kritik müsabaka öncesi takıma 4 milyon euroluk ödeme yapılacak.
Galatasaray yönetimi, Şampiyonlar Ligi'nde konuk edecekleri Manchester United maçı öncesi elini taşın altına koymaya hazırlanıyor.
Sabah'ın haberine göre Sarı-Kırmızılı idareciler, bir hafta içinde futbolcuların birikmiş alacaklarını ödeyecek.
MANU MAÇI ÖNCESİ 4 MİLYON EUROLUK ÖDEME
Manchester United maçı öncesi takıma toplam 4 milyon euroluk ödeme yapmaya hazırlanan yönetim, ekibin motivasyonunu artırmayı hedefliyor.
Galatasaray, Süper Lig'de 25 Kasım'da Alanyaspor'u, Şampiyonlar Ligi'nde 29 Kasım tarihinde Manchester United'ı konuk edecek.