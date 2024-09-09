Galatasaray'dan 7 futbolcu için karar: Transfer döneminin kapanması bekleniyor

Galatasaray, 2 sezondur takımın kazandığı şampiyonluklarda payı olan futbolcuların maaşında iyileştirmeye gitmeye hazırlanıyor.

Milliyet'ye yer alan habere göre Galatasaray, transfer döneminin kapanmasının ardından 7 futbolcunun maaşına zam yapacak.

Sarı-kırmızılıların kısa süre içerisidne Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, Nelsson, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu ve Yunus Akgün ile masaya oturması bekleniyor.

Galatasaray'ın Barış Alper Yılmaz ve Abdülkerim Bardakcı'nın maaşında yüklü bir iyileştirmeye gideceği ve 2 futbolcununda yıllık ücretlerini yaklaşık 70 milyon liraya çıkaracağı belirtildi.

Galatasaray'da yönetimin bu hamleyle birlikte özellikle yerli futbolcuların motivasyonunu yukarıya çekmeyi planladığı ifade edildi.