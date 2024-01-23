Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması

Trabzonpor maçında sakatlanan Galatasaray'ın stoperi Abdülkerim Bardakcı'nın sol alt arka adale grubunda kısmi yırtık tespit edildi. Abdülkerim Bardakcı'nın yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

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23/01/2024

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Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması

Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı'nın sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edildiğini duyurdu.

Sarı kırmızılı kulüpen yapılan açıklama şöyle:

"Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında oynanan Trabzonspor maçında sakatlanan futbolcumuz Abdülkerim Bardakcı’nın sponsor hastanemiz Medicana’da çekilen MR’ı neticesinde sol alt arka adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

Abdülkerim Bardakçı yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacak.

23/01/2024 21:31
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TAGS: Galatasaray’dan Abdülkerim Bardakcı açıklaması
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