Galatasaray'dan Alanyaspor maçı için tekrar başvurusu

Galatasaray, Süper Lig'de Beşiktaş derbisinin hazırlıklarına devam ederken sarı-kırmızılı kulüpten sürpriz bir hamle geldi.

Fanatik köşe yazarı, eski hakem Deniz Çoban'a göre Galatasaray, 2-2 biten Corendon Alanyaspor maçıyla ilgili federasyona tekrar başvurusunda bulundu.

Galatasaray Kulübü maçın 65. dakikadan itibaren tekrarlanması gerektiğini savunuyor.

Galatasaray - Alanyaspor maçında ne oldu?

Galatasaray'ın 2-0 öne geçip 2-2 beraberlikle ayrıldığı Alanyaspor maçı çok konuşuldu. 2-2 biten maçın ardından sarı-kırmızılı kulüp, hakem Ali Palabıyık'a sert tepki göstermiş, Başkan Dursun Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur hakem kararlarıyla ilgili açıklamalarda bulunmuştu.

Galatasaray'da Sacha Boey ve Abdülkerim Bardakçı kırmızı kart görmüş, sarı-kırmızılı ekip mücadeleyi 9 kişi tamamlamıştı.

Galatasaray'ın tekrar başvurusu için gerekçesi ne?

Galatasaray mücadelenin 65. dakikasında yaşanan bir olayla ilgili tekrar başvurusunda bulundu.

Tekrar gerekçesi, maçın 65. dakikasında oyun devam ederken yan hakemin sahaya girip kenardaki topu dışarı çıkarması olarak gösterildi. Galatasaraylı hukukçulara göre bu bir kural hatası. Kulüp, maçın o dakikadan itibaren tekrar oynatılmasını istiyor.

Dries Mertens ve Mauro Icardi'nin golleriyle 2-0 öne geçen Galatasaray, maçın 65. dakikasında 2-0 önde girmişti. 68. dakikada Jure Balkovec farkı bire indirirken son dakikalarda Ahmed Hassan'ın golüyle mücadele 2-2 sona ermişti.

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02/11/2022 11:50