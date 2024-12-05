Galatasaray'dan Altay Bayındır bombası: Fenerbahçe transferden pay alacak

Galatasaray'da 14 yıllık Fernando Muslera devri sona eriyor. Uruguaylı eldivenin sezon sonunda sözleşmesinin bitmesiyle birlikte ülkesine dönmesi bekleniyor. Kaleci arayışlarına şimdiden başlayan Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı: Altay Bayındır.

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, Altay Bayındır'ı ara transfer döneminde bonservisiyle kadrosuna katmak adına Manchester United ile görüşmelere başladı.

Haberde Altay Bayındır'ın İngiliz devinde yedek kalmaktan bıktığı ve Süper Lig'e dönmeye sıcak baktığı aktarıldı.

Öte yandan Altay Bayındır'ın transferi Fenerbahçe'yi de yakından ilgilendiriyor.

Zira Fenerbahçe'nin, milli kalecinin sonraki satışından yüzde 20 payı bulunuyor.

Ayrıca Altay Bayındır'ın bonservisinin 10 milyon euroyu geçmesi halinde sarı-lacivertlilerin 1 milyon euro daha payı bulunuyor.

Altay Bayındır 4 yıl formasını giydiği Fenerbahçe ile 145 maça çıktı.

26 yaşındaki kaleci, Manchester United'da ise sadece 3 maçta boy gö