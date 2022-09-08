Galatasaray'dan ayrılan Ömer Bayram'ın yeni adresi belli oldu

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08/09/2022

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Galatasaray'dan ayrılan Ömer Bayram'ın yeni adresi belli oldu

Galatasaray ile sözleşmesini fesheden Ömer Bayram, Eyüpspor'a transfer oldu.

Yaz transfer döneminin son gününde Galatasaray'da bir ayrılık daha yaşandı.

Sarı-kırmızılı kulüple olan sözleşmesini fesheden Ömer Bayram, Eyüpspor'a imza attı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 31 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Kariyerine Hollanda'da başlayan Ömer Bayram, Türkiye'de sırasıyla Kayserispor, Akhisarspor ve Galatasaray'da oynadı.

Ömer Bayram, 4 sezon forma giydiği sarı-kırmızılı takımda birer lig, Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı.

Spor Toto 1. Lig ekibi daha önce Galatasaray'dan Alpaslan Öztürk ve Ryan Babel'i renklerine bağlamıştı.

Galatasaray, Taylan Antayalı ve Emre Kılınç'ı MKE Ankaragücü'ne kiralamıştı.

08/09/2022 20:15
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TAGS: Galatasaray’dan ayrılan Ömer Bayram’ın yeni adresi belli oldu
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