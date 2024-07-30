Galatasaray'dan Davinson Sanchez için kesin karar

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da teklif alan futbolcularla ilgili son kararlar da veriliyor. Son olarak birçok kulübün radarında olan Davinson Sanchez'in geleceği belli oldu.

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30/07/2024

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Galatasaray'dan Davinson Sanchez için kesin karar

Avrupa'dan birçok kulübün ilgi gösterdiği Davinson Sanchez ile ilgili Galatasaray yönetimi kararını verdi.

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Fanatik'te yer alan habere göre, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Davinson Sanchez için "Kesinlikle satmayalm. Şampiyonlar Ligi'nde ona çok ihtiyacımız var." dediği iddia edildi.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Galatasaray'ın tekliflerle ilgili en iyi kararı vereceğini belirten Davinson Sanchez'in İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Okan Buruk'un Davinson Sanchez'in gidişine izin vermemesi sonrası Koloniyalı stoperin takınacağı tavır merak konusu.

Davinson Sanchez geçen sezon Galatasaray formasıyla 34 maça çıktı.

28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 3 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.

 

30/07/2024 10:38
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TAGS: Galatasaray, Davinson Sanchez
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