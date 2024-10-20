Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Onvo Antalyaspor'u deplasmanda 3-0 yendi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Galatasaray öne geçti. Mertens'in sağ köşeden kullandığı kornerden gönderdiği topla ceza sahasında buluşan Icardi, kafayla meşin yuvarlağı kaleci Piric'in solundan ağlarla buluşturdu: 0-1

14. dakikada Güray Vural'ın ceza alanı dışı sağ çaprazdan şutunda kaleci Muslera, topu kornere çeldi.

25. dakikada Sallai'nin ceza sahasından şutunda kaleci Piric, topu kornere gönderdi.

38. dakikada Mertens'in ceza alanı sol çaprazdan şutunda kaleci Piric, topu uzaklaştırmak istedi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mertens'in şutunda kaleci Piric, bir kez daha gole izin vermedi.

45+3. dakikada Güray Vural'ın sol kanattan ortasında Van de Streek'in ceza sahasında kafayla yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

47. dakikada Erdal Rakip'in ceza sahası dışından şutunda kaleci Muslera topu kontrol etti.

51. dakikada Berkan Kutlu'nun sol çaprazdan ortasında ceza alanında topla buluşan Sallai'nin şutunda, kaleci Piric, golü önledi.

52. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Yunus Akgün'ün ceza sahası sol çaprazdan pasında topla buluşturduğu Icardi, kaleci Piric'in solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturarak karşılaşmadaki ikinci golünü attı: 0-2

80. dakikada Osimhen'in attığı gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

89. dakikada Osimhen'in ceza alanı dışından şutunda kaleci Piric topu kornere gönderdi.

90. dakikada Ziyech'in sol kanattan ortasında Osimhen'in kafa şutunda topu kaleci Piric kontrol etti.

90+2. dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Sağ kanattan serbest vuruş kullanan Ziyech'in ortasında top, yerden sekti. Sırtı kaleye dönük pozisyonda Osimhen, röveşatayla topu ağlara gönderdi: 0-3

Galatasaray, karşılaşmayı 3-0 kazandı.



Geçen sezonun son 9 deplasman maçını kazanan Galatasaray, bu sezon da dış sahadaki 4 müsabakayı kayıpsız geçti. Dış sahada 13 maçlık galibiyet serisi yakalayan "Cimbom", Süper Lig rekoruna imza attı.

Antalya'ya dış sahada 12 maçlık galibiyet serisiyle gelen Galataray, rekoru Fenerbahçe ile paylaşıyordu.

Sarı-kırmızılılar ligde 10 maçtır yenilmiyor

Puanını 25'e çıkarıp liderliğini sürdüren Galatasaray, Trendyol Süper Lig'deki yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Ligde son yenilgisini geçen sezonun 37. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sezonu deplasmandaki Konyaspor galibiyetiyle tamamladı.

Bu sezon çıktığı 9 karşılaşmada yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, bu süreçte 8 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Galatasaray, Icardi ve Osimhen'in golleriyle kazandı

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, Onvo Antalyaspor maçında 2 gol attı.

Takımının Antalya'da kazanmasına önemli katkı sunan Icardi, Süper Lig'de bu sezon 4 gole ulaştı.

Sarı-kırmızıların Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen de Antalyaspor maçına röveşata golüyle damga vurdu.

Osimhen, bu sezon sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 3 gol atma sevinci yaşadı.

"Galibiyetle döndüğümüz için çok mutluyuz"

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Tecrübeli teknik adam, ilk golü erken attıklarını 2-0'dan sonra daha da rahatladıklarını ve 3-0'ı da çok güzel bir golle yakaladıklarını dile getirdi.

"Antalya'dan galibiyetle döndüğümüz için çok mutluyuz." diyen Buruk, Beşiktaş derbisinden önce UEFA Avrupa Ligi'nde İsveç temsilcisi Elfsborg ile maçları olduğuna dikkati çekerek öncelikle Avrupa maçını düşündüklerini dile getirdi.

Elfsborg karşılaşmasından sonra Beşiktaş maçına hazırlanacaklarını aktaran Buruk, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Zorlu bir maç. Beşiktaş maçı da. Şampiyonluk yarışı içerisindeki takımların puan kaybına tahammülü yok. Beşiktaş maçında kendi sahamızda oynayacağız, kazanmak istiyoruz. Kazanmak için her zaman olduğu gibi iyi bir çaba sarf edeceğiz. İlk başta hedefimiz, Elfsborg maçı. Avrupa Kupası'nı biraz daha ön plana aldık. Ona hazırlanacağız. Orada kazanıp, oradaki yolumuza da iyi bir şekilde devam etmeye çalışacağız."

Osimhen de Galatasaray da mutlu

Buruk, övgüyle bahsettiği Nijeryalı oyuncu Victor Osimhen'in çok profesyonel, çok uyumlu, Galatasaray'da çok mutlu, Mauro Icardi ile anlaşmaların da çok önemli olduğunu dile getirdi.

Kadro zenginliğinin tatlı zorluğuna değinen Buruk, Galatasaray'ın başarısı için en iyi kim oynayacaksa formayı alıp onun sahaya çıktığını vurguladı.

Bazen çok sıkışık takvim içerisinde değişiklikler de yaptıklarını anlatan Buruk, şöyle devam etti:

"Bazen oyuncu dinlendireceğiz ama benim için önemli olan bu kadronun daha iyi olması. Yani hiç oyuncum olmasaydı, o zaman benim için daha zordu. O yüzden yani bu tatlı bir zorluk, güzel bir zorluk. Onları mutlu etmemiz gerekiyor. Gerçekten oyuncuların psikolojileri de çok önemli. Oynayıp, oynamamak onların için bazen mutlu veya mutsuz bütün hayatlarını etkileyebiliyor. O yüzden bu formayı paylaştıracağız. Ben adaletli olduğuma ve adaletli davrandığıma da inanıyorum. Öyle olmaya çalışıyorum."

Saha zemini nedeniyle iki takımdan birer futbolcunun sakatlandığına değinen sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, sol kanatta oynayan Yunus Akgün'ün sahanın en iyilerinden olduğunu sözlerine ekledi.

"İyi bir oyun ortaya koymuş olsak da bu gece Galatasaray galip geldi"

Onvo Antalyaspor'da yardımcı antrenör Mehmet Aurelio, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Galatasaray'ı tebrik ederek, sarı-kırmızlı takımın galibiyeti hak eden taraf olduğunu dile getirdi.

Maça iyi başladıklarını ancak 10. dakikada duran toptan yedikleri golle geriye düştüklerini ifade eden Aurelio, "İkinci yarıda da yine iyi oyunumuzu sürdürmeyi düşündük. Beraberlik golünü atamayınca rakip attı. Moralimiz düştü. İyi bir oyun ortaya koymuş olsak da bu gece Galatasaray galip geldi. Belki de galibiyeti hak eden taraf Galatasaray'dı. Düşük enerjiyi, negatif enerjiyi bir an önce toparlamak istiyoruz. Bir an önce daha iyi yerlere gelmek istiyoruz. Yarından itibaren Alanyaspor deplasmanında oynayacağımız maçın hazırlıklarına başlayacağız." dedi.

Aurelio, taraftarların yönetim ve teknik heyeti istifaya çağırması ile ilgili soru üzerine ise "Çalışmalarımıza devam etmeyi, sürdürmeyi istiyoruz Antalyaspor en iyisini hak ediyor. Daha iyiyi yapmaya çalışacağız. En iyisini elde edene kadar teknik ekip olarak, Alex hocamızla beraber, oyuncularımızla beraber Antalya'yı daha iyi yerlere taşıyacağız." diye konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un stadın zeminden şikayetçi olmasına ilişkin ise Aurelio, sahanın şikayet edilecek kadar kötü olduğunu düşünmediğini dile getirdi.