Galatasaray'dan dikkat çeken deplasman performansı

Galatasaray, bu sezon ligde evinde puan kaybı yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, dış saha performansıyla da dikkat çekiyor.

Galatasaray, ligde deplasmanda 8 karşılaşmaya çıktı. Sarı kırmızılılar; bu süreçte 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Galatasaray; bu karşılaşmalarda fileleri 12 kez havalandırırken, kalesinde ise 3 gol gördü. Okan Buruk'un ekibi, ligdeki tek yenilgisini 12'nci haftada oynanan Atakaş Hatayspor maçında aldı.

Galatasaray, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda toplanabilecek 24 puanın 19'unu kazandı. Sarı kırmızılılar, ilk 8 maçlık deplasman karnelerine bakıldığında son 18 sezonun en iyi performansına imza attı.

Galatasaray daha önce, 2005-2006 sezonunda da ilk 8 deplasman maçında 19 puan toplamıştı. Sarı kırmızılılar, 2000 - 2001 sezonunda ise aynı periyotta 7 galibiyet ve bir mağlubiyet alarak 21 puan elde etmişti.