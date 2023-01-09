Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'yıldız' protestosu

Galatasaraylı futbolcuların, 3-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-lacivertli kulübün stadyumunun röportaj alanında 5 yıldızlı logo olması sebebiyle açıklama yapmadığı belirtildi.

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09/01/2023

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'yıldız' protestosu

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrası röportaj alanında (Mixed Zone) açıklama yapmayan sarı-kırmızılı futbolcuların, alanda bulunan 5 yıldızlı Fenerbahçe logosuna tepki olarak konuşmadığı öğrenildi.

Aynı tepkiyi yayıncı kuruluş röportajlarında da gösteren sarı-kırmızılılar, logonun kaldırılmasıyla yayıncı kuruluşa röportaj verdi.

09/01/2023 11:18
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TAGS: Galatasaray, Fenerbahçe
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