Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye 'yıldız' protestosu
Galatasaraylı futbolcuların, 3-0 kazandıkları Fenerbahçe derbisi sonrası sarı-lacivertli kulübün stadyumunun röportaj alanında 5 yıldızlı logo olması sebebiyle açıklama yapmadığı belirtildi.
09/01/2023
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında deplasmanda Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup etti.
Karşılaşma sonrası röportaj alanında (Mixed Zone) açıklama yapmayan sarı-kırmızılı futbolcuların, alanda bulunan 5 yıldızlı Fenerbahçe logosuna tepki olarak konuşmadığı öğrenildi.
Aynı tepkiyi yayıncı kuruluş röportajlarında da gösteren sarı-kırmızılılar, logonun kaldırılmasıyla yayıncı kuruluşa röportaj verdi.