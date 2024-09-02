Galatasaray'dan Hermoso'yu unutturacak transfer! İşte Cimbom'un yeni yıldızı

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

Sarı kırmızılılar rakibini 5-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Sarı kırmızılıların gollerini 9. dakikada Kerem Aktürkoğlu, 18. dakikada Semih Güler(K.K), 31. dakikada Barış Alper Yılmaz, 37. dakikada Dries Mertens, 60. dakikada Abdülkerim Bardakçı kaydetti.

Puanını 9 yapan sarı kırmızılılar milli takım arasına kayıpsız gitti.

ICARDI SAKATLANDI!

Süper Lig'in 4'üncü haftasında oynanan Adana Demirspor - Galatasaray karşılaşmasında 31 yaşındaki forvet Mauro Icardi, sakatlanarak oyundan alındı. Mücadelenin 19'uncu dakikasında Arjantinli golcü, bir pozisyonda topu ileriye doğru çevirirken atağın devamında sağ arka adalesini tuttu.

Ardından oyun içerisine sağlık ekiplerinin girip müdahalesi sonrası Icardi, sekerek oyun dışına çıktı. Sakatlığı sebebiyle oyuna devam edemeyen Mauro Icardi, 25'inci dakikada yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.

GALATASARAY DEVRE ARASINDA AÇIKLAMA YAPTI

Galatasaray, Adana Demirspor karşılaşmasının devre arasında Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlık hakkında bir açıklamada bulundu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının ilk yarısında bir pozisyonda zorlama sonrası sağ arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkmıştır. Futbolcumuzun durumu yapılacak detaylı tetkikler sonrasında belli olacaktır" ifadelerine yer verildi.

ABDÜLKERİM SİFTAH YAPTI

Sarı-kırmızılıların savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, bu sezonki ilk golünü kaydetti.

Mücadelenin 60. dakikasında sağ taraftan Mertens'in kullandığı köşe vuruşuna kale önünde iyi yükselen Abdülkerim, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

Cezası sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off Turu ikinci maçında oynayamayan 29 yaşındaki futbolcu, 11'de başladığı Adana Demirspor maçında 90 dakika sahada kaldı.

Bu karşılaşma ardından Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi.

Cimbom, flaş bir hamle yapmak istiyor.

Orta sahaya bir takviye daha hedefleyen sarı-kırmızılı ekip flaş bir ismi gündemine aldı.

A Spor'un haberine göre, Galatasaray, Atletico Madrid forması giyen Koke'nin peşine düştü.

Cimbom, zor olsada bu transferi bitirip taraftarını memnun etmek istiyor.

Aynı zamanda sarı-kırmızılı ekip, Hermoso'nun Roma'ya transferini de unutturmayı hedefliyor.

Koke'nin güncel piyasa değeri 12 milyon Euro.

Bu sezon 4 maça çıkan İspanyol orta saha, bu maçlarda 1 gol kaydetti.

32 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi 2025 yılı haziran ayında sona erecek.