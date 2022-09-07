Galatasaray'dan Juan Mata sürprizi

Galatasaray, bonservisi elinde olan İspanyol futbolcu Juan Mata ile anlaşma sağladı.

Transfer döneminin bitimine çok az süre kala atağa kalkan ve art arda kadrosuna takviyeler yapan Galatasaray, bir yıldızı daha renklerine bağlıyor.

Sarı-kırmızılı ekip, bonservisi elinde olan İspanyol futbolcu Juan Mata ile anlaşma sağladı.

34 yaşındaki İspanyol 10 numara, son olarak İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester United'da forma giydi.

Mata, geçen sezon ManU ile 12 resmi maça çıktı.

Bu arada İspanyol futbolcuyla anlaşan Galatasaray'da James Rodrıguez defteri de kapanmış oldu.

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07/09/2022 23:16