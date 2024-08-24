Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması geldi

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun akıbeti merak konusu. Son olarak kaptanlığının elinden alındığını açıklayan milli futbolcuya dair İbrahim Hatipoğlu'ndan dikkat çeken açıklama geldi.

Kerem Aktürkoğlu transferine dair Sabah'a konuşan Hatipoğlu, "Biz Spartak Moskova ile anlaştık fakat kendisi Rus kulübüyle anlaşamadı ve gitmek istemedi" dedi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'da oynama hayalinin her zaman olduğunu dile getiren İbrahim Hatipoğlu, "Sezon başından beri biz Kerem'in kalmasından yanayız ve hocamız da sezon başında kalmasını istediğini söyledi. Çıkan asılsız iddialar doğru değil. Ayrıca şu anda Kerem ile ilgili kulübe gelmiş başka herhangi bir resmi teklif yok" ifadelerini kullandı.

Spartak Moskova'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a son olarak 10+2 milyon euroluk teklif yaptığı iddia ediliyordu.