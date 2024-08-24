Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması geldi

Galatasaray Yöneticisi İbrahim Hatipoğlu, Kerem Aktürkoğlu'na dair önemli açıklamalar yaptı. Hatipoğlu, Kerem Aktürkoğlu için Spartak Moskova ile anlaştıklarını ancak milli futbolcunun gitmek istemediğini bildirdi.

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24/08/2024

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Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu açıklaması geldi

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun akıbeti merak konusu. Son olarak kaptanlığının elinden alındığını açıklayan milli futbolcuya dair İbrahim Hatipoğlu'ndan dikkat çeken açıklama geldi.

Kerem Aktürkoğlu transferine dair Sabah'a konuşan Hatipoğlu, "Biz Spartak Moskova ile anlaştık fakat kendisi Rus kulübüyle anlaşamadı ve gitmek istemedi" dedi.

Kerem Aktürkoğlu'nun Avrupa'da oynama hayalinin her zaman olduğunu dile getiren İbrahim Hatipoğlu, "Sezon başından beri biz Kerem'in kalmasından yanayız ve hocamız da sezon başında kalmasını istediğini söyledi. Çıkan asılsız iddialar doğru değil. Ayrıca şu anda Kerem ile ilgili kulübe gelmiş başka herhangi bir resmi teklif yok" ifadelerini kullandı.

Spartak Moskova'nın Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a son olarak 10+2 milyon euroluk teklif yaptığı iddia ediliyordu.

24/08/2024 16:33
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TAGS: Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu
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Galatasaray'a tehdit: Derrick Köhn'ün transferi için flaş iddia

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Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Derrick Köhn'ün eski kulübü Hannover 96'ya transfer olabileceği iddia edildi. Alman basınında Galatasaray'ın Hannover 96'ya Köhn'ün transfer ücretinin tamamını henüz ödemediği, anlaşmanın bu ödenmeyen ücretten düşülerek gerçekleştirilme ihtimali yazıldı. Öte yandan Hannover 96'nın transfer ücretinin tamamının ödenmemesi durumunda Galatasaray'ı FIFA'ya şikayet etmekle tehdit ettiği belirtildi.

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