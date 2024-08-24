Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu çıkışı: ''Bu saatten sonra...''

Galatasaray'da gündemin ilk sırasında bir anda Kerem Aktürkoğlu yerleşti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kaptanlığının alındığını aktaran milli futbolcuya Sarı-Kırmızılı idarecilerden cevap geldi.

Milliyet'teki habere göre konuyla ilgili konuşan Galatasaray yönetimi, "Geçen sezon takım kaptanlarımız Muslera, Icardi ve Kerem Aktürkoğlu'ydu. Muslera'dan sonra Icardi geliyor. Zaten maçta da Muslera sakatlandıktan sonra bandı Icardi taktı. Icardi son dakikalarda çıkarken de kaptanlık bandını Berkan'a verdi" ifadelerini kullandı.

Haberde Galatasaraylı idarecilerin Kerem Aktürkoğlu için "Bu saatten sorna kalsa bile kaptan olamaz" şeklinde konuştuğu belirtildi.

Milli futbolcunun Young Boys maçı sonrası yaptığı açıklamayı doğru bulmayan Sarı-Kırmızılı yönetim, "Kimse Berkan pazubandını niye alıp taktı diye sorgulamıyor. Kerem'den kaptanlığın alınması için bir duyuru yapılması lazım, bu sezonki kaptanlarımız şu futbolcular diye. Oysa böyle bir durum da yaşanmamış.

Transfer süreci devam ediyor. Kerem yurt dışına gitmek istediğini bize söylemiş. Young Boys maçından sonraki açıklaması doğru değildi" sözlerini sarf etti.

Başkan Dursun Özbek ise dün konuyla ilgili "Biz kaptanlık sürecini oluşturmak için transfer sezonunun kapanmasını bekleyerek yapıyoruz. Transfer sezonunun bitmesini takımın net olarak oluşmasını bekliyoruz.

Söylediğimden şunu anlamanızı istiyorum; Galatasaray'da kaptanlık yapısının oluşması transfer sezonunun bitmesiyle olur. Transfer döneminin sonunda kaptanları belirleriz. Transfer sezonu bitmeden kaptanlık yorumuna gitmeye gerek yok. Söylediğim çok net. Transfer döneminin sonunda kaptanlar net olarak belirlenecek" şeklinde açıklama yapmıştı.