Galatasaray’dan KKTC’nin 41. Kuruluş Yıl Dönümüne Kutlama Mesajı

Galatasaray Spor Kulübü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Kulüp, yayımladığı mesajda, Kıbrıs Türk halkının bağımsızlık mücadelesinde canlarını feda eden şehitlere ve kahraman gazilere duyulan minneti dile getirdi.

“Yavru Vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 41. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, canlarını feda eden tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi sonsuz şükran ve minnetle anıyoruz,” ifadeleriyle yayımlanan mesajda, dayanışma ve bağlılık vurgusu öne çıktı.

Kulüp, Kıbrıs Türk halkının mücadelesine olan desteğini bir kez daha dile getirerek, KKTC’nin bağımsızlık mücadelesinin önemine dikkat çekti.