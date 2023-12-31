Galatasaray'dan Leonardo Spinazzola hamlesi

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31/12/2023

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Galatasaray'dan Leonardo Spinazzola hamlesi

 

Roma'nın deneyimli sol beki Leonardo Spinazzola, Galatasaray'ın radarında. Leonardo Spinazzola, Galatasaray'ın yanı sıra Suudi Arabistan ekiplerinin de kıskacında.

Ocak ayının transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın İtalyan yıldızı radarına aldığı belirtildi.

Galatasaray'ın gündemindeki ismin Leonardo Spinazzola olduğu öne sürüldü.

Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Leonardo Spinazzola için dün harekete geçti.

Sarı-Kırmızılıların deneyimli futbolcu ile yakından ilgilendiği ancak Spinazzola'nın tek talibinin Galatasaray olmadığı vurgulandı.

30 yaşındaki futbolcunun Suudi Arabistan ekiplerinden iki teklif aldığı aktarıldı.

Yine haberde Spinazzola'nın peşinde olan Suudi ekiplerinden birinin Al-Shabab olduğu bilgisi geçildi.

Bu sezon Serie A'da 13 maça çıkan tecrübeli sol bek 1 gol, 2 asistlik skor katkısı verdi.

Leonardo Spinazzola'nın Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

 

 

31/12/2023 10:18
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TAGS: Galatasaray’dan Leonardo Spinazzola hamlesi
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