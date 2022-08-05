Galatasaray'dan Lucas Torreira'yla üç yıllık anlaşma! Mertens de tamam

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Arsenal'e 5.5 milyon Euro bonservis ödeyecek olan Sarı Kırmızılılar, Torreira'ya ise yıllık 3.5 milyon Euro verecek. Muslera'nın ikna turlarında büyük rol oynadığı Uruguaylı futbolcu kısa sürede İstanbul'a gelip 3 senelik sözleşmeye imza atacak.

Galatasaray'ın yeni ön liberosu Lucas Torreira oldu. Sarı-Kırmızılılar, Uruguaylı futbolcuyu 5.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Milano'da dün gece gerçekleşen görüşmede Torreira, Galatasaray'ın teklifini kabul ettiğini iletti. Yıllık 3.5 milyon Euro ödenecek yıldız oyuncu, kısa süre içerisinde İstanbul'a gelip 3 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.



Uruguaylı futbolcunun ikna edilmesinde Fernando Muslera da önemli rol oynarken, Galatasaray'da transfer çalışmaları devam edecek.

MERTENS'TE DE İŞLEM TAMAM

Sarı-Kırmızılılar, Napoli ile sözleşmesi sona eren Belçikalı golcü Dries Mertens ile her konuda anlaşma sağladı. 35 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın sunduğu yıllık 3.5 milyon Euroluk teklifi kabul etti. Sarı-Kırmızılılar, Mertens'i hazırda tutarken eğer alternatif isimlerden olumlu yanıt gelmezse 35 yaşındaki golcü de kadroya katılacak. Ayrıca 10 numara transferi için de Evander ile görüşmelere hız verilecek.

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05/08/2022 09:10