Galatasaray'dan Marcao’ya 90 bin Euro para cezası

PFDK’dan 8 maç men alan Brezilyalı stoper Marcao'ya bir fatura daha... Galatasaray Kulübü, Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Brezilyalı futbolcu Marcao’ya tavan miktardan para cezası kesti.

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29/08/2021

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Galatasaray'dan Marcao’ya 90 bin Euro para cezası

PFDK’dan 8 maç men alan Brezilyalı stoper Marcao'ya bir fatura daha... Galatasaray Kulübü, Giresunspor karşılaşmasında takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu’na saldıran Brezilyalı futbolcu Marcao’ya tavan miktardan para cezası kesti.

Spor Servisi / Ali Naci KÜÇÜK - Bu olay sonrasında kadro dışı bırakılan ve takımdan ayrı olarak bireysel antrenmanlar yapan Marcao’nun sözleşmesini inceleyen sarı kırmızılı yönetim, yıllık ücretinin en fazla yüzde 10’u kadar disiplin cezası verilebileceğini belirledi.

Buna göre, yılda 900 bin Euro alan Brezilyalı futbolcunun cezası 90 bin Euro olarak belirlendi.

Marcao, söz konusu eylemi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan da 8 maç men cezası almıştı.

29/08/2021 11:05
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TAGS: Galatasaray, Marcao, ceza, haber, spor,
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