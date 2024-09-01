Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

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01/09/2024

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Galatasaray'dan Mauro Icardi'nin sağlık durumuyla ilgili açıklama

Galatasaray Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda yapılan Adana Demirspor maçında sakatlanan Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin sağ arka adalesindeki zorlanma nedeniyle oyundan çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Adana Demirspor mücadelesinin 25. dakikasında oyundan çıkan Icardi ile iligli, "Futbolcumuz Mauro Icardi, Adana Demirspor maçının ilk yarısında bir pozisyonda zorlama sonrası sağ arka adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle oyundan çıkmıştır. Futbolcumuzun durumu yapılacak detaylı tetkikler sonrasında belli olacaktır." denildi.

 

01/09/2024 11:57
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TAGS: Galatasaray’dan Mauro Icardi’nin sağlık durumuyla ilgili açıklama
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