Galatasaray'dan Muslera kararı: Bir devrin sonu
Galatasaray'da Young Boys eşleşmesinde yediği goller ve gördüğü kırmızı kart sonrası Fernando Muslera gündem oldu. Yönetim, 1 yıllık opsiyonu bulunan Uruguaylı eldiven için kararını verdi.
30/08/2024
Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da Fernando Muslera, play-off turunda oynanan Young Boys karşılaşmalarına damga vurdu.
İlk karşılaşmada yediği goller nedeniyle eleştirilen Uruguaylı eldiven, rövanş maçında ise gördüğü kırmızı kart ile gündem oldu.
Geçen sezon Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Muslera için yönetim kararını verdi.
Sabah'ta yer alan habere göre 13 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarla son sezonunu geçiriyor.
Yönetim, deneyimli kalecinin 1 yıllık opsiyonunu kullanmayacak.
Sarı-kırmızılıların, 38 yaşındaki kaleci yerine arayışlara şimdiden başladığı belirtildi.30/08/2024 09:54