Galatasaray'dan Muslera kararı: Bir devrin sonu

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da Fernando Muslera, play-off turunda oynanan Young Boys karşılaşmalarına damga vurdu.

İlk karşılaşmada yediği goller nedeniyle eleştirilen Uruguaylı eldiven, rövanş maçında ise gördüğü kırmızı kart ile gündem oldu.

Geçen sezon Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Muslera için yönetim kararını verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre 13 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarla son sezonunu geçiriyor.

Yönetim, deneyimli kalecinin 1 yıllık opsiyonunu kullanmayacak.

Sarı-kırmızılıların, 38 yaşındaki kaleci yerine arayışlara şimdiden başladığı belirtildi.