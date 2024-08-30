Galatasaray'dan Muslera kararı: Bir devrin sonu

Galatasaray'da Young Boys eşleşmesinde yediği goller ve gördüğü kırmızı kart sonrası Fernando Muslera gündem oldu. Yönetim, 1 yıllık opsiyonu bulunan Uruguaylı eldiven için kararını verdi.

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30/08/2024

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Galatasaray'dan Muslera kararı: Bir devrin sonu

Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray'da Fernando Muslera, play-off turunda oynanan Young Boys karşılaşmalarına damga vurdu.

İlk karşılaşmada yediği goller nedeniyle eleştirilen Uruguaylı eldiven, rövanş maçında ise gördüğü kırmızı kart ile gündem oldu.

Geçen sezon Galatasaray ile 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Muslera için yönetim kararını verdi.

Sabah'ta yer alan habere göre 13 yıldır Galatasaray forması giyen Fernando Muslera, sarı-kırmızılılarla son sezonunu geçiriyor.

Yönetim, deneyimli kalecinin 1 yıllık opsiyonunu kullanmayacak.

Sarı-kırmızılıların, 38 yaşındaki kaleci yerine arayışlara şimdiden başladığı belirtildi.

30/08/2024 09:54
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TAGS: Galatasaray, Muslera
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