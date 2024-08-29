Galatasaray'dan Okan Buruk'la ilgili karar çıktı

Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a elenen Galatasaray'da yönetim ve futbolcular kadar teknik direktör Okan Buruk da eleştirilerin odağındaydı.

Öte yandan Galatasaray yönetiminden Okan Buruk'la ilgili karar çıktı.

Sabah'ta yer alan habere göre Sarı-Kırmızılı idareciler, Okan Buruk'a tam destek kararı aldı.

Haberde yönetim kurulunun yeni transferler oturdukça takımın daha iyi olacağı görüşünde birleştiği vurgulandı.

İdarecilerin Okan Buruk'a güvenlerini dile getirdikleri aktarıldı.

Başkan Dursun Özbek'in de "Hocamızın arkasındayız" sözlerinin tartışmalara noktayı koyduğu belirtildi.

Galatasaray haziran ayı başında Okan Buruk ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını bildirmişti.

Sarı-Kırmızılılardan yapılan açıklamada Okan Buruk'un 2024-25 sezonu için 110 milyon 250 bin TL net ücret alacağı duyurulmuştu.